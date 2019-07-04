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雅各臣盈利增24%

2019-07-04 列印
　　雅各臣科研製藥（2633）執行董事嚴振亮昨日表示，該公司盈利按年上升23.9%，主要是由於該公司引進授權產品的銷售收入增長，帶動了非專利藥的穩定增幅，加上品牌成藥的銷售亦有所提升。他補充，該公司去年度毛利率由39.9%上升至40.5%，有信心未來控制成本，以提升營運效益。

　　該公司首席商務官黃一偉表示，目前與西班牙、韓國、台灣等國家及地區的醫藥製造商進行策略合作，在心血管科、中樞神經系統、抗傳染科等範圍內共有52種專科藥簽訂授權協議，當中一部份已獲得來年競標資格，包括一些註冊性的非專利藥。

　　黃一偉續說，該公司未來將繼續透過內部開發或引進授權高增長產品豐富組合產品、進一步加強市場地位，此類產品主要包括無菌注射器、腫瘤科產品、組合藥物、專科藥物等等。

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