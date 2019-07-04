富達國際亞洲機構業務投資策略董事簡立恆表示，貿易及地緣政治問題為全球經濟增長帶來不明朗因素，預料各國將推出相關政策以應對下行風險，在投資環境不確定下，對下半年市場表現普遍維持觀望看法。
他指出，中國經濟漸穩，但預料短期不會大幅擴張以支持全球經濟增長，未來還需密切留意中國會否推出更多針對性的寬鬆政策，以減低貿易戰所帶來的負面影響。
螳螂捕蟬，黃雀在後。兩名找換店男女職員昨早攜帶一百六十八萬美元（約一千三百零九萬港元），經落馬洲返港，登上的士後被賊車跟蹤；賊人準備行劫時，已監視一切的警方刑事情報科Hit Team駕兩車將賊車撞停，...
2019-07-04
美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國會放寬對中國電訊設備商華為的限制，但仍會禁止華為參與發展美國5G網絡。華為創始人任正非則表示，特朗普決定軟化針對美國公司向華為銷售晶片和軟件的禁令，但這決定對其業務不會產生「太大影響」。 美國白宮貿易顧問納瓦羅七月二日接受訪問時表示，美國總統特朗普與國家主席習近平上月在G20峰會舉行雙邊會談後，兩國官員已重啟貿易談判，雙方可能互訪，談判正朝正確方向邁進。但他說問題複雜，需要時間解決。 早前特朗普承諾，允許美國企業向中國電訊設備商華為出售產品。對此納瓦羅則強調，美方在華為問題上讓步很小，5G政策亦無改變。他表示現時容許美國企業恢復向華為出售的晶...
2019-07-04
經過歷時三天的馬拉松會議和連番爭論後，歐盟成員國領袖周二終於取得一致意見，提名兩位女性出任其中兩個重要高職。只要獲得歐洲議會表決確認，德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將會接替容克成為歐盟委員會主席，而現任國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Lagarde）將會出任歐洲中央銀行行長。這是歐盟歷史上第一次有女性出任領導地位，期望為歐盟帶來新氣象。 在布魯塞爾舉行的高峰會議上，二十八個成員國領袖進行了三天激辯後，終於就歐盟領導層人事安排達成共識。歐洲理事會主席圖斯克在Twitter發出訊息，正式公佈上述兩項提名。各國領袖們又同意，由比利...
2019-07-04
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳新寶城4座低層H室，面積644方呎，屬三房一套間隔，獲新盤向隅客購入作換樓，成交價935萬，呎價14519元，屬市價水平。...
2019-07-04
在美國國慶日前夕，美股僅有半日市。市場預期聯儲局即將減息，刺激美股收市做好，杜指及納指均創收市新高。杜指收市報26966點，升179點；標普500指數報2995點，升22點，連升5日，並且連續3日創收...
2019-07-04
周星馳經典電影《少林足球》劇情周二疑在美洲國家盃四強上演，星將美斯表現突出，阿根廷卻以0:2不敵巴西，賽後即炮轟球證森巴蘭高多次對他們不利的判決拒絕翻看VAR。這名三十二歲隊長更直言投訴無門，皆因南美足協裁判委員會主席正是巴西人，加上森巴地頭爭標乃收視保證，阿根廷猶如電影中的少林隊。 由謝賢飾演的強雄在《少林足球》中操控賽事，旗下的魔鬼隊決賽對少林隊時揚言：「球證、旁證、技術委員、主辦、協辦、所有單位都是我的人。你們怎麼跟我鬥！」豈料電影情節疑在美洲盃準決賽真實地重演。 美斯今仗收錄四次射門、四次關鍵傳球和七次過人，三項數據都冠絕全場，帶領阿根廷取得十四次攻門，比巴...
2019-07-04
豐田代理上周在港發表全新第六代Hiace商用客貨車，耳目一新的1.5箱式斯文造型，配合更龐大闊落車廂及載貨空間，以及更充足安全配套，即使機械配搭未見大改動，整體吸引力仍然比同級對手為強。文、圖：彭志揚...
2019-07-04
《2019香港小姐競選》昨日進行第二輪面試，49位候選佳麗會晤傳媒。大熱之一的KOL蔡嘉欣，竟與陳熙蕊和Cayley Ng同穿白色斜膊Ruffle連身短裙「撞衫」。被網民發現舊照的大髀近盆骨位置有紋身...
2019-07-04
蒙牛（2319）公佈悉售國產奶粉巨頭君樂寶乳業權益，分析指交易均對雙方有利，其中蒙牛可受惠免除自身業務的內部競爭。在多間大行唱好下，蒙牛昨日創上市新高；另同業澳優（1717）亦告破頂。在供需緊張下，內地原奶價格料將繼續上漲，加上國策支持提升產品質素，乳品股具上升動力，可考慮逢回收集。 6月初，發改委表示將大力實施國產嬰幼兒配方奶粉「品質提升、產業升級、品牌培育」行動計劃，已令板塊早前先炒一轉。而由於蒙牛與君樂寶交易的買方實控人為河北省國資委，其於4月曾提方案支持君樂寶主板上市。在後者回A憧憬下，乳品股A股昨日逆市走強，帶挈港股乳品板塊，蒙牛早段曾急升4.56%破頂見...
2019-07-04
陳嘉熙昨晚作谷草首戰，賽前只見其師父羅富全和教練高雅志都認真看待，帶同熙仔往跑道踩場，期間高雅志更不時講解，非常盡責。而最終熙仔亦憑「劍追風」贏馬，不負師父和高雅志的用心教導。 馬場浮世繪
2019-07-04