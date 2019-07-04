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積金錄7.6%回報　美股基金跑出

2019-07-04 列印
　　富達強積金發佈報告稱，香港強積金市場於2019年上半年錄得7.59%的整體回報，美國股票基金類別為表現最強的強積金類別，錄得16.33%的回報率，而人民幣及港元貨幣市場基金類別平均回報為0.47%，為表現最遜色的強積金類別。

　　富達國際亞洲機構業務投資策略董事簡立恆表示，貿易及地緣政治問題為全球經濟增長帶來不明朗因素，預料各國將推出相關政策以應對下行風險，在投資環境不確定下，對下半年市場表現普遍維持觀望看法。

　　他指出，中國經濟漸穩，但預料短期不會大幅擴張以支持全球經濟增長，未來還需密切留意中國會否推出更多針對性的寬鬆政策，以減低貿易戰所帶來的負面影響。

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