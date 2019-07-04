﻿IFC外望——新城系股價急插 傳主席涉風化案

內房股噚日有追捧，刺激新城發展（1030）噚日早段曾升4.7%，見11.06元，仲創埋上市新高。但係尾市傳出股東兼主席王振華（見圖）捲入風化案，股價即時跳水，收市勁插23.9%，報8.04元，成交金額高達17.17億元。同系物業管理公司新城悅（1755）亦因而受重挫，收報6.56元，跌23.7%。



據內媒報道，嗰單風化案發生喺6月29日晏晝，猥褻女童地點係上海萬航渡路一間五星級酒店。報道話受害女童事後向位於江蘇嘅媽媽打電話哭訴，媽媽隨即報警，疑犯即時被採取強制措施。報道又話，嫌疑人係新城發展董事長「王某」，對外公佈總資產達3000幾億元人民幣。而根據公司年報顯示，董事長就叫王振華。



有媒體就問過上海公安，回覆就話案件屬實。該報道指，有女子周某帶兩名分別9歲同12歲女童，由江蘇帶去上海迪士尼玩，周某係兩名女童媽媽嘅朋友。但係其後王某涉嫌猥褻9歲女童，事後畀咗周某一萬蚊人民幣。



呂志和指外遊報道嚴重失實



《蘋果日報》早前報道，港鐵（066）主席馬時亨去年多次乘搭嘉華國際（173）主席呂志和私人飛機外遊，馬時亨並無支付費用，今年嘉華就合組財團投得康城項目地皮。



保留追究權利



呂志和聲明指出，有關報道內容失實，嚴重影響他及相關業務聲譽，將保留所有對《蘋果日報》作出追究法律權利。



聲明指出，《蘋果日報》報道馬時亨去年接受呂志和的私人飛機旅遊款待，並安排女伴同遊，更與業務扯上關係，但內容純屬誣蔑，與事實不符，嚴重影響呂志和本人及相關業務的聲譽。



呂志和強調，嘉華國際擁有良好及行之有效的企業管治機制和信念，並恪守所有管治守則。



高瞻