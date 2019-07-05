已無制度阻力 有望齊集「BAT」 李小加力爭百度來港上市

科網巨企阿里巴巴來港第二上市甚囂塵上，港交所（388）行政總裁李小加亦打「開口牌」，會爭取流浪在外的中國企業能回歸中國，當中除了阿里巴巴，更點名「BAT」另一科網公司百度為爭取對象。



李小加昨日接受內地傳媒訪問時表示，近年建立互聯互通機制後，已成功讓中國的「貨」與全球資金在本港市場連繫起來，港交所下一階段要將流浪在外但「根」在中國的企業回歸，並點名屬意阿里及百度。他續指，「更進一步就可以帶有世界血統和中國沒關係的，但中國人願意投資的『貨』，比如說蘋果、迪士尼，把這些『貨』帶進中國的資本市場。」他強調，不止要做中國公司生意，還要做全球公司的生意。



百度未表態回歸科創板



早前有報道指，阿里巴巴正積極籌備來港第二上市，並已向港交所申請，最快第三季成事，市傳集資額達100億美元，折算約780億港元。



李小加表示，以往港交所還未準備好，以致阿里在2014年只能捨棄香港，遠赴美國上市，而去年港交所改革後，容許同股不同權企業上市，已經去除障礙。



至於港交所日前公布，上半年共有84家公司上市，集資698億元，按年增長35%。李小加表示，當中逾半是新經濟企業，並預計下半年與去年相若，有更多大企業來港上市，相信今年全年表現非常強勁。



雖然百度董事長李彥宏曾表示會優先選擇回內地上市，但李小加突然「打開口牌」爭取百度來港，市場人士不排除雙方曾為此有過接觸，尤其現時香港已容許同股不同權，爭取百度來港形成「BAT」（即百度、阿里巴巴及騰訊（700））齊集香港，已無制度上阻力。



近年在外國上市的中資企業回歸聲音不絕於耳，包；括2018年，中證監提出以中國預託證券（CDR）形式「回A」，當時曾有傳首批名單包含「BAT」。及至今年科創板開板，李彥宏至今仍未有正面表態會否回歸科創板。



恒指低收59點



美股昨日因獨立紀念日假期休市。港股恒指昨日反覆，曾升152點，重上二萬九關，可惜只曇花一現，最終難逃一跌，收報28795，跌59點。



