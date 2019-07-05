百威亞太今招股 料集資764億

今年最大型新股百威亞太（1876）今天開始正式招股，集資最多764.47億元，招股期至下周四（11日）中午12時。該股招股價介乎40元至47元，歷史市盈率介乎38.5至45倍，有分析員直指估值略高。



對於有指今次招股估值略高，百威亞太執行董事兼首席執行官楊克（Jan Craps）表示，公司在啤酒行業的高端及超高端類別排名第一，市場上難以找到可直接進行比較的公司，在定價上值得有溢價，目前為止路演的反應也令人感到鼓舞。



百威亞太擁有超過50個啤酒品牌的豐富組合，並劃分了不同成熟程度的啤酒市場。例如，印度及越南分類為低成熟度啤酒市場，中國為中成熟度，韓國和澳洲則為高成熟度。楊克指出，中低成熟度的啤酒市場具有高增長、利潤率提升等特點，而高成熟度的市場則可產生強勁現金流及擁有較高盈利能力。他認為，亞太地區已成為全球最大的啤酒市場，未來增長亦會持續。



對於中國經濟放緩的擔憂，楊克認為，啤酒行業並不太會因經濟的起落而產生劇烈波動，而百威亞太的高端類別啤酒銷量有單位數增長，超高端類別則可錄得雙位數增長。



百威亞太擬通過此次上市，償還母公司部分債務，也有利於未來進行潛在的收購。楊克未有透露具體有多少募集資金會用於還債，僅表示資金運用由母公司決定。至於收購策略，他指出，亞太區仍有許多增長潛力，該公司在部分市場仍未做到市佔率排名第一，例如日本及一些東南亞國家，未來會考慮與當地強勁的夥伴合作，創建地區性品牌。



未有引入基石投資者



百威亞太此次上市，若未行使超額配股權，最多集資764.47億元，但公司未有引入基石投資者。聯席保薦人之一摩根士丹利的代表則解釋，基石投資者並非必須的，國有企業或會偏向於尋找基投，但機構投資者傾向於不引入基投。



