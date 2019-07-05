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內地半年新增貸款逾9萬億

2019-07-05 列印
　　中國銀保監會副主席周亮指出，今年上半年新增人民幣貸款超過9萬億元人民幣，與去年同期相近。期內加大中長期貸款及信用貸款投放，重點滿足製造業及消費升級的融資需求。2018年上半年新增貸款為9.03萬億元，較2017年同期增1.06萬億元。

        針對民企及小微企業融資難、融資貴的現象，截至5月底，普惠小微企業貸款餘額超過10萬億元，增速明顯高於各類貸款增速。民企貸款的平均利率為5.98%，較去年全年大幅降低0.92個百分點。至於首5個月五大銀行新發放普惠小微企業貸款平均利率為4.79%，較去年全年降低0.65個百分點。

        在保險領域，銀保監會重點支持保險資金投資科創板上市公司股票，優化險資的資產配置。

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