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蠟筆小新售19.6%股予青島國企

2019-07-05 列印
　　蠟筆小新食品（1262）昨公布，控股股東Alliance Holding以1.47億元作價，向青島韻摯豐盈股權投資基金合夥企業出售該公司約19.64%股份。交易完成後，Alliance Holding的持股量，將由45.97%降至26.33%。該股昨先升後跌，初段一度漲8.8%，最高見0.49元，最低報0.415元，全日收報0.445元，倒跌1.11%。

        青島韻摯豐盈是由青島萊西市國有企業出資，在內地成立的股權投資基金。

        另外，蠟筆小新食品與買方擬建立戰略聯盟，買方將利用其在青島市食品行業中的上下游資源、整合國內及或國際食品行業資源，為公司注入新的業務及資產。



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