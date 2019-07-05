第四批30億銀債 保證三厘息勝上批

政府推出第四批銀色債券，由下周三起供年滿65歲或以上的本港居民認購。發行條款與去年第三批大致相同，最低保證利息至少仍有3厘回報，入場費依然為1萬元。滙豐環球資本市場認為今批銀債3厘保證息率合理，且較第三批銀債更具吸引力。



新一批銀債發行額與往年相同，同為30億元，債券年期亦為3年期，每6個月派息一次，利息與通脹掛鈎，但設有最低3厘息率保證，即當通脹掛鈎利息低於3厘時，長者照收3厘息。銀債不設二手市場，如投資者有需要套現，可隨時以原價及相應累計利息售回政府。



為期三年 每半年派息



對於今批銀債的認購反應，黃子卓表示，不會揣猜認購人數及金額，但預期反應不俗，因為銀債的優點在於可隨時原價贖回，且最低3厘回報亦高於最近大銀行提供不足3厘的3及6個月定期存款，因此從產品的設計及回報而言，銀債有足夠吸引力，不但勝定存，「甚至比較去年發行的第三批銀債的吸引力可能相對再好少少」。



他解釋由於整體環球經濟環境的下行壓力不斷增加，中、美、歐各地利率下行壓力亦在加劇。雖然1及3個月期短息與去年12月相若，但中線投資而言，3年期或以上的固定收益投資工具息率已下降50點子或以上。在此宏觀環境下，有3厘保證回報的銀債實為吸引的投資選擇。



就今年未有上調銀債的保證息率，他指主要因為美息有下行趨勢，相應地香港政府債券及外匯基金債券的息率已較年初下跌，現時3年期政府債息只有1.4厘至1.5厘，故認為銀債3厘保證息率屬合理水平，遂不作上調。



是次銀債認購期為7月10日至7月18日止，長者可經20間配售銀行及19家指定證券行認購。而今年參與銷售銀債的證券行較去年多出4家。去年政府發行的第三批銀債獲4.55萬人認購，認購總額62.21億元，超購1.07倍。



