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新股表現強勢　家鄉互動升27%

2019-07-05 列印
　　隨著貿易戰緩和，新股表現亦好轉。昨日首掛的中國棋牌遊戲開發商及運營商家鄉互動（3798）收升26.7%，不計手續費，每手帳面賺720元。

　　家鄉互動以招股價下限1.35元定價，昨早掛牌開報2.2元，已較發售價高63%，曾高見2.64元，較發售價飆95.6%，之後回順，低見1.64元，收報1.71元，較發售價高26.7%，成交額3.21億元。不計手續費，一手2000股賺720元。

         另外，今天上市的新加坡機電服務供應商坤集團（924），昨日暗盤飆升1.1倍，每手帳面賺4400元。坤集團以招股價下限定價，每股0.5元，集資淨額約9500萬元。

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