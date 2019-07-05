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強積金表現回勇 半年人均賺26507元

2019-07-05 列印
　　近期中美貿易局勢緩和，強積金表現經過5月下跌後，上月雖然是六絕月，強積金表現回勇，根據理柏數據顯示，本港6月份強積金平均錄得回報3.81%，而上半年累計回報則達8.43%。

  以今年3月底強積金資產淨值為8933.02億元（不計新供款），及強積金總參與人數逾420萬人計，上月每人帳面約賺8104元，半年帳面則賺17930元。相反，若以僱員和自僱人士登記人數284.1萬人計算，6月每人帳面則賺11980元，上半年人均帳面賺26507元。

  中美貿易緊張局勢緩和，雙方同意重啟貿易談判，各類強積金成分基金於上月全線造好。當中，股票基金表現較為突出，中國股票、香港股票及美國股票基金方面，上月升幅均逾6%。

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