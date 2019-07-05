中環IFC外望——瑞銀：宜買A股拋港股

受中美貿易緊張局勢影響，瑞銀財富管理投資總監辦公室，將今年全年香港GDP增長預測下調至2.4%，中國GDP增長預測下調至6.2%。股市方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎（圖左）看好中國股市，建議投資者增持A股減持港股。



李智穎表示，亞洲戰術資產配置中不看好香港股票，主因香港盈利趨勢疲弱，股本回報率低於區內其他市場，並容易受貿易談判影響。



她建議投資者採取槓鈴策略，並看好精選防禦型股票及粵港澳大灣區受惠者。同時她指出，房地產市場情緒未來或受壓，樓價向上趨勢放緩，繼而拖累發展商股價。



談及人民幣匯率波動，亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆（圖右）指出，中美只要保持談判，人民幣就會相對穩定。相較債券，她更看好全球股市，因債券利率偏低。在另類投資方面，她推薦關注對沖基金。胡一帆認為，全球投資環境出現過熱跡象，但歷史數據反映經濟衰退前6至18個月，投資市場表現仍佳，現時仍有投資機會。



傳英前財長擬競逐IMF總裁



英國傳媒報道，英國前財長歐思邦有意競逐國際貨幣基金組織（IMF）總裁。



據英國《金融時報》及多間當地媒體報道，歐思邦表示「有興趣」擔任IMF總裁，接替日前獲提名出任歐洲央行行長的拉加德。



歐思邦加入角逐總裁，意味他有機會成為IMF 75年來，首位英國籍總裁。報道又指，在英國面臨脫歐的形勢下，這樣做可向全世界展示，即使脫歐亦不會影響英國的國際地位。



歐思邦是英國前首相卡梅倫任內的財政大臣，與拉加德份屬友好。另一個市場盛傳的熱門人選，是英倫銀行行長卡尼。



高瞻



