領展直撲「紅底」 港股牛皮跌20點

隔晚美股獨立紀念日假期休市，加上大型新股百威亞太（1876）招股，市場資金緊張，港股在缺乏消息下好淡爭持，恒指低開10點，其後曾跌80點，低見28714點反彈，拗腰倒升84點，升至28880點後再度回軟，收報28774點，微跌20點，繼周二裂口升逾三百點後，恒指連跌三日回吐近100點。國指則再跌18點，收報10895點，亦是連續三日下跌。港股七月份首周表現不過不失，恒指全周累升232點。
吉利遭唱淡瀉6.4%
創科實業（669）收市揚1.4%，為表現最好藍籌股。騰訊（700）昨日成交僅18.43億元，創逾兩年來最低，收市微跌0.1%，報359.8元。
吉利汽車（175）遭大行花旗唱淡，指其黃金年代已過，將吉利目標價由16.4元，大削至9.3元，評級由「中性」降至「沽售」，吉利股價急跌6.4%，收報12.68元，連失10天及20天線，為表現最差藍籌股。
資金避險領展被追捧，高見99.8元，收升1.2%，報99.2元。九龍倉（004）則以全日高位收市，升1.2%，收報21.1元；恒基地產（012）升0.2%，收報44元。港鐵（066）高見54元，再創上市新高，收升0.3%，報53.8元。
資金避險 地產股受捧
受到醜聞影響的新城系股票跌勢未止，評級機構標準普爾及惠譽，將新城發展（1030）評級展望降至負面，市場憂慮事件嚴重影響公司未來融資成本和發展，新城發展曾見近五個月低位6.52元，收挫6.7%，報6.71元；新城悅（1755）低見5.02元，同創近五個月低位，收挫10.9%，報5.08元。
習特會正面影響逐漸消退，手機股相繼回吐，舜宇光學（2382）跌1.1%，收報83.25元；瑞聲（2018）跌1.6%，收報45.3元；惟丘鈦科技（1478）一枝獨秀，收升2.6%，報6.41元。