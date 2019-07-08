連升五周 成交縮水 港股回吐壓力大

美國減息預期冷卻，港股沒有消息沖喜，成交明顯進一步縮減。分析預料，在缺乏資金配合下，恒指急升5周後有回吐壓力，今天有機會低開，並在本周窄幅整固，目前動力難以上破28900點阻力，或會下尋支持位。



港股上周觀望味濃，全周升232點報28774點，高低波幅僅293點，連升5周。但上周五晚美國公佈非農職位增長遠超預期，令減息預期降溫，拖累美股回落，連帶恒指夜期率先跌至28705點，低水69點。ADR港股比例指數上周五亦收報28634，較恒指低140點。個股普遍下跌，騰訊（700）ADR折算報359.8元，較本港跌1.1%；建設銀行（939）ADR報6.27元，跌1.04%；港交所（388）ADR報278.4元，亦跌0.97%。



28900點阻力較難突破



京華山一研究部主管彭偉新表示，港股今天有機會低開，本周繼續處於牛皮市，28900點阻力較難上破，下方50天線約28225點則不容有失，一旦失守將觸發新一輪調整。他稱，港股近期受外圍消息刺激，過份跟隨美股上漲，忽略了基本因素，指出無論其市盈率或周息率的預測均遜於A股、標指等，及至上周五美股四連升斷纜後，令恒指現水平投資風險較大。他認為，減息對港股而言只是炒作藉口，目前大市仍缺乏明確方向，「已經消化晒所有利好消息，美國唔再加關稅，個市已經升咗，而家減息又冇得炒，大家都冇藉口再郁。」



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治亦預料，本周恒指或持續在低成交下，於高位窄幅整固，亦不排除有明顯回吐，先看100天線28621點水平有沒有支持。他指出，由於大市在「六絕」月已先行「翻身」，一個月內從低位最多升2236點，走勢太急。但他認為只是技術性回調，隨著中美貿易戰緩和及減息憧憬，資金漸漸從避險資產回流股市，中期走勢仍看好，並相信大市成交若達到逾1100億元水平，恒指第三季上破30000點可期。



本周聚焦美聯儲局主席鮑威爾將在周三及四出席美國會聽證會，同時發佈上次會議紀要，目前利率期貨顯示，本月底減息機率仍為100%，但減0.5厘息的機率大減至4.9%。另外，中美貿易正式「開戰」加徵關稅剛滿一年，兩國元首於上月底同意恢復談判後，本周兩國將透過電話進行，市場關注面對面磋商的時間表。



