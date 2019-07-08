中銀信用卡超「筍」貸款 免手續費半年結谷數

銀行積極推廣信用卡套現服務，最常用手法不外乎免息或免手續費，其實最終客戶仍需繳付一個費用或利息支出，並反映在實際年利率上。中銀信用卡就最均真，不定期向指定客戶推超筍免息兼免手續費信用卡套現分期貸款服務，讓客戶全期可盡享0%實際年利率，客戶只需指定期內簽帳數千元，便可套現最多10萬元，如轉手做筆定期存款，都可賺餐飲茶錢。



據了解，中銀信用卡較早前向指定客戶群推出「超筍」6個月份期的免息免手續費信用卡套現服務，其中有客戶從信用卡信貸額中獲批套現10萬元貸款，分6個月還款，而客戶只要在中銀信用卡把批出貸款並存入其銀行戶口後起計，於9月底前以中銀信用卡簽帳累計4800元，便能享有0%實際年利率借款10萬元。不過，若然客戶於指定期內未能滿足簽帳要求或未能如期還款，該筆貸款將以正常高昂的信用卡貸款利率計息。



本報記者上月以顧客身份向中銀信用卡電話銷售人員查詢時獲回應指，上述優惠計劃已於5月底完結，並指該公司不定期向指定客戶群推出同類優惠，信用卡套現金額最低為1萬元，最多10萬元，但視乎指定客戶及不同時段，要求客戶的累計簽帳亦有不同。



同業也形容中銀信用卡有關套現計劃超筍，客戶可無成本借10萬元，即使轉手做定存，都可賺筆飲茶錢。客戶如要用原筆貸款應付未來6個月每月還款約1.67萬元，則可將貸款分為幾部份來敍造不同期限的定存，如1個月至6個月期不等，基本上客戶無論如何都可零成本賺息。



未能如期還款 將變高息貸款



一名銀行信用卡業務主管表示，市場上這類非購物簽帳免息免手續費信用卡套現分期貸款比較少見，如此筍優惠一般只提供予指定客戶，相信主要考慮到有關客戶的使錢模式及還款紀錄，遂以拋磚引玉方式吸引客戶套現，若客戶未能如期清還貸款，便會變為一筆高息貸款。同時，這招亦可刺激客戶多用信用卡簽帳，既可提升活躍用戶率，又可谷數。



另有零售銀行主管相信，中銀信用卡推出上述超筍套現計劃更多是為了「谷大半年結條數」，但坦言這種手法並不常見，只會間歇性出現在招攬新信用卡客戶之時。



不過，市場人士指，若客戶太久沒使用信用卡而成為不動戶一段時間後，根據監管要求，銀行須取消該客戶的信用卡，鑑於銀行再吸客的成本頗貴，故中銀信用卡的優惠計劃也有可能是針對不動戶，又或博客戶只還最低結餘願，從而有機會向他們收取高息。



