5G拍賣底價冀勿太高 每MB不逾300萬水平

香港將拍賣5G頻譜，業界希望政府不要把起拍底價定得太高，冀每MB（兆比特）不要超過300萬至500萬元水平，認為即使底價定得低，不代表拍賣會低價成交，然而底價定在高水平，卻迫使網絡商接受高價頻譜，因5G建網須投資成本須逾10億元，若頻譜價過高，勢打擊網絡在5G的投資，恐影響香港智慧城市的發展。業界料政府在月中就5G頻譜拍賣詳情刊憲後，今年9至10月便進行拍賣。



5G是理論上速度比現時下載速度約100MB的4G LTE還要高，下載速度每秒最高可達10GB或以上。有業界人士說：「5G現時睇唔到有乜APPS可用，但香港競爭大，如果個網冇5G，啲客實走晒。」



競爭大若無5G客實走



他又指出，5G速度其實取決於頻譜多少而定，若以香港將拍賣200MB頻譜計，四個網絡商每個可能只獲50MB的5G頻譜，實際下載速度每秒只有100至200MB，但仍較4G現時實際下載速度50至60MB為高。其實一般外國網絡商如南韓，便以100MB為起點，才能發揮5G優勢。



有業界無奈地稱，既要投頻譜，投得頻譜後便要投資在網絡上，但收入難有大幅增加，處於兩難狀態，故網絡商亦四出游說，希望當局的「麵粉」底價不要定得過高。業界估計，即使以每1MB300萬元計，50MB的5G頻譜，便需要1.5億元。其實現時新加坡，日本及內地，5G頻譜都是免費指派予網絡商，當局用意是希望網絡商能盡快建5G網並投入服務，並把投頻譜的資金，用於網絡之上。



中日星政府免費予網絡商



英國電訊商沃達豐（Vodafone）在上月初，以18.8億歐羅（約166.13億港元）作價，投得德國拍賣的5G移動網絡合共130MB的頻段，包括3.6千兆赫頻段中的90兆赫頻段和2100兆赫頻段中的40兆赫。以德國去年有8300萬人口計算，5G頻譜平均每人每兆赫（MHz/人口）的拍賣價為1.54元，業界認為這個作價相當高，若套用在香港，以當局將拍賣200Mb 5G頻段計算，涉及的總代價超過20億元，對網絡商而言，相當吃力。



