歐央行勢放水谷經濟 減息預期降溫 杜指跌115點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26806點，跌115點；納斯達克指數收報8098點，跌63點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.23港元，較香港收市價升0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見348.86港元，較香港收市價跌2.14港元。
雖然美國減息預期降溫，但另一邊廂歐洲央行面對區內經濟增長放緩，央行官員表示準備好為市場注入更多刺激措施，但沒有披露具體措施內容及推行時間。
鮑威爾立場影響後市
市場繼續關注聯儲局減息前景，聯儲局貨幣政策決策者將於本月底召開議息會議。市場對聯儲局放寬政策預期降溫。芝商所Fed Watch工具顯示，市場對聯儲局本月宣佈減息機會率預期仍為100%，但減息0.5厘預期降至4.9%，減息0.25厘預測則升至95.1%。
分析表示，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在國會發表的證詞，可能會成為本周股市重要推動因素。另外，認為如果宏觀經濟數據能緩解對經濟放緩擔憂，並且聯儲局不再實行緊縮政策、美國國債孳息率曲線變得更加陡峭，那將為整體股市提供看漲背景，對周期性股票尤為有利。
此外，中美本周重新舉行貿易談判。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指出，中美開始就貿易問題恢復接觸，雙方經貿團隊正透過電話，安排舉行高層會談，但目前未有面對面磋商的安排，強調重視質量多於速度。
個股方面，券商Rosenblatt Securities將蘋果評級從「中性」下調至「沽出」，預期未來半年至一年基本因素轉差，但維持每股150美元的目標價，蘋果股價早段下滑2%。另外，沙特阿拉伯廉航Flyadeal收回購買至多50架波音737 Max飛機的承諾，波音股價曾挫1.5%。
港股急瀉443點
港股方面，內地科創板即將招股，投資者憂慮市場資金或被抽走，加上美國上月就業數據理想，削減市場減息憧憬。內地A股急插逾2%，上證指失守3000關，拖累恒指一度急瀉580點，失守10天線（28571）及100天線（28624），收報28331點，急滑443點，四日累跌543點。