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盛松成：人幣破七機會微

2019-07-09 列印
　　中國人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，從國際環境來看，美元疲軟有利人民幣匯率保持穩定，他又稱，長期來看人民幣應會升值，目前人民幣破七概率很小。

　　盛松成解釋稱，人民幣貶值有利出口，但對進口不利，通過貶值增加出口得不償失。因若通過貶值增加出口，企業在短期內可享有一定價格優勢，但對提高核心競爭力及產品質量無益，並表示只有傳統之低附加值企業，對貨幣匯率較為敏感。

　　另外他指出，中國目前正處經濟轉型升級，正在改變出口導向型和投資拉動型經濟增長模式，對高技術產品和高端服務進口需求較大，加上消費成為主要經濟增長動力。因此他認為，目前保持人民幣匯率穩定重要，應保持人民幣匯率基本穩定於合理均衡水平之上，有利促進國際貿易及投資。
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