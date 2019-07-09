吉利盈警料淨利減四成 股價大跌4%成最傷藍籌

該公司相信，淨利減少主要由於在中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，以及集團主動減少經銷商總庫存，從而對集團同期銷量及利潤率產生負面影響。
董事會認為，集團整體營運仍然維持良好及完整。集團整體財政狀況亦維持穩健，公司預期半年業績公告將於八月刊發。
六月總銷量跌近三成
另外，集團公佈六月總銷量（包括所擁有50%權益的合資公司所銷售的領克品牌汽車銷量）為9.09萬部，按年減少29%，按月則增長1%，主要因為集團持續減低經銷商的總庫存所致。在總銷量中，1.6萬部為新能源和電氣化汽車。集團上月出口量按年增長超過兩倍，至6234部。中國市場總銷量為8.46萬部，按年減少33%。
總計上半年，集團銷量為65萬部，按年減少15%，僅達全年銷量目標151萬部的43%。管理層團隊表示，基於中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，及集團主動減少經銷商總庫存之決心，加上今年剩餘時間中國乘用車市場的持續不確定性，決定將原定全年銷量目標，由151萬部下調10%至136萬部。
另外，大摩昨日將吉利目標價由8元降至5元，評級續為減持。花旗日前亦指，吉利的黃金時代已經結束，由原來「中性」降至「沽售」，並大削其目標價逾43%，由原來的16.4元，降至9.3元，認為其風險與回報比率不再吸引。