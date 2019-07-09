  • 2019年7月9日 星期二
  • 31º
  • 78%
熱門： 升中派位逃犯條例林鄭月娥京都叩門

日報新聞 > 財經

風險投資基金亞太表現呈跌勢

2019-07-09 列印
　　環球經濟存在不穩定因素，畢馬威香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，受此影響，風險投資基金於亞洲區的整體投資自去年下半年開始呈現下跌趨勢，過去六個月亦然，她認為市場需要時間消化不穩定因素，因此風險投資基金在短期表現較為謹慎，但長期而言，市場發展因素仍正面，未有太大影響。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，阿里巴巴香港創業者基金投資取態未有改變，不會受到經濟大環境因素的影響，但由於基金都追求回報，因此在選擇投資項目時一如既往態度謹慎，投資項目的數量亦與往年相若。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd