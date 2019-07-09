  • 2019年7月9日 星期二
  • 31º
  • 78%
熱門： 升中派位逃犯條例林鄭月娥京都叩門

日報新聞 > 財經

百威亞太超購1.4倍 獲借93億孖展

2019-07-09 列印
　　「巨無霸」新股百威亞太（1876）昨日進入招股期第二日，根據9間證券商數據，累計為其借出近93億元孖展認購，相當於公開發售超額認購逾1.4倍。

  不過，昨日大市急跌逾400點，再為新股市場添陰霾，有證券行透露，有客戶抽飛，表示「要再考慮下」。

　　另有三隻新股昨日孖展截止，綜合4間證券商的孖展數據，康特隆（1912）錄得超購逾11倍，PLATT NERA（1949）超購逾2倍，中滙集團（382）則未足額。至於昨日進入第七日招股的晉商銀行（2558），孖展認購仍未足額。

　　耀才證券合共為百威亞太借出近25億元孖展額，僅比上周五首個招股日多2億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd