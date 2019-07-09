渾水指責秘控分銷 安踏股價曾挫8.7%

運動用品商安踏體育（2020）一個多月來再遭狙擊，亦是一年內三度被沽空機構狙擊。沽空機構渾水（Muddy Waters）出報告，指控安踏秘密控制大量分銷商，藉此操控財務表現。安踏昨日股價最多插8.7%，其後於午後停牌，表明就報告不實及有誤導成份的資料作出澄清。



渾水於周日發表報告指出，安踏的利潤率領先同行並非經營得道，而是透過秘密控制一線分銷商，以欺詐手法來推高毛利。報告指出，有確切證據證明安踏暗中控制27家分銷商，當中25家屬於一線，同時估計安踏在去年46家分銷商中實際掌控40家。該行推算，這些受控的分銷商佔品牌銷售額約70%至80%。



疑主席間接掌控分銷商



該沽空機構引述前高級員工解釋，安踏主席丁世忠最初會借貸予分銷商擴張業務，故雙方關係密切，但後來安踏上市時，便在帳目上與這些分銷商脫離關係，因此當貨品批予分銷商後，便可化為收入，同時毋須將分銷商的支出列入財務報表內。



報告指出，安踏對外謊稱一線分銷商是獨立第三方，但旗下員工清楚知道，實際上分銷商的人事及財政安排，最終均由安踏管理，並經常稱分銷商為子公司。報告又引述安踏前高級管理人員指，丁世忠於2008年透過代理人成立晉江韻動，間接掌控分銷商，並形容安踏與晉江韻動是「左右手」的關係，乃內部公開的秘密。



渾水的報告指出，經過深思熟慮後，決定以「酒杯中的糞」（Turds in the Punchbowl）為題形容安踏，並表明只是沽空第一步，意謂更多證據陸續有來。



安踏最近屢遭唱淡，在5月30日一個論壇上，沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）創辦人Soren Anadahl質疑，安踏FILA品牌的分成金額不合理，估計去年誇大收入最少40%，並在三年內兩度更換首席財務官是個警號，料當時股價有34%下跌空間。而去年GMT Research藉世界盃熱潮時，力陳多家內地體育商財務涉造假，包括點名安踏利潤率高得難以置信。



