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渣打：港股潛力不及Ａ股

2019-07-09 列印
　　渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝預計，未來幾個月股市仍會持續波動，本港股市發展與未來一年美國加息步伐相關，如若美元持續走弱，可令資金流向亞洲及新興市場，將會利好亞洲股市。

　　梁振輝表示，對環球股市評級為「增持」，看好美股、內地A股、印度等地的股票，相信下半年有升值空間。

　　至於港股方面，梁振輝認為升值潛力不及A股，給予「中性」評級。他又指，從中長期來，股市有機會跑贏債市，但如果投資者較偏向穩定收息，債券亦能提供溫和理想的回報，給予債券「中性」評級。

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