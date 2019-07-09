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HKTVmall交易大增44%

2019-07-09 列印
　　香港電視（1137）昨日公佈今年第二季度網購平台及門市HKTVmall及HoKoBuy的運營數據，期內定單總交易額達6.52億元，按年大升44%。單計今年6月份，交易額為2.25億元，同比增長47%，較5月減少4%。香港電視在銷售大增下卻踫巧大跌市，股價昨日挫近5%。

　　第二季度平均日定單分別超過1.2萬張單，其中6月達到1.5萬張單，較去年同期增長近49%。公司4至6月平均定單值分別為521元、548元及500元，按年分別升9.9%、8.3%及跌1.2%。

　　此外，今年6月登入HKTVmall或HoKoBuy網頁或在平台上搜索產品次數為156.3萬，較3月減少8.2萬。

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