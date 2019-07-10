﻿國際配售已足額 首掛料可升一成 百威亞太退熱 暫超購1.78倍

今年最大型新股百威亞太（1876）今天將截止孖展認購，明天中午截止公開認購。在經歷了首日熱捧後，受累於恒指連跌兩日，百威亞太昨日孖展額僅較前一日增加13.43億元，暫錄得超購逾1.78倍。證券行仍期待今天「最後衝刺」，孖展額可錄得更大升幅。消息人士透露，百威亞太的國際配售已足額。市場人士普遍認為，該股首日掛牌或升5%至10%。



根據九間證券商的統計，截至昨日，合共為百威亞太借出106.43億元孖展認購，以公開發售部份集資38.22億元計，錄得超額認購逾1.78倍。昨日是孖展認購的倒數第二天，各證券行的孖展額增速有所放緩。其中，輝立借出40億元，僅較前一日增加6億元；耀才借出近27億元，多了2億元。



恒指二連跌 拖累入場意欲



輝立證券企業融資經理陳英傑表示，很多客戶都仍在觀望，及觀察美股走勢，待最後一天才作決定，「始終都擔心隔咗一晚，市場有甚麼消息、變化」。他預期，只要今天大市表現「唔會好恐怖」，「就算跌都唔好跌咁多」，相信一定會有更多認購。此前陳英傑曾預計百威亞太的公開發售部份可錄得超購30倍以上，惟鑒於近日低迷的認購反應，他調低了預期，「大約（超購）10至15倍」。



萬寶盛華以下限定價



信誠證券聯席董事張智威則指，百威亞太的孖展認購較預期為差，「市跌緊，都正常……（今日，即指周二）冇人抽飛，仲有少少進帳，已經唔錯啦」。該行昨日錄得孖展額18.5億元，僅微增5000萬元。張智威表示，大市表現較為波動，投資者對於新股孖展認購「更加要睇定啲先」，他預期今天該股孖展認購接近尾聲，或會突然有「多啲飛」，不過最終仍要視乎市況，「如果個市唔就，再跌嘅話，可能就無甚麼飛啦；如果個市有反彈，咁就可能會再有人落飛」。他預期該股最終於公開發售部份可錄得約8倍超購，首日升幅或達10%。



另外，人力資源解決方案供應商萬寶盛華（2180）昨日公佈招股結果，以下限定價，每股9.9元，集資淨額4.52億元。該股公開發售部份獲得3.67倍超額認購，一手250股，中籤率85.01%。國際發售部份獲得適度超額認購。耀才暗盤昨日收升10.71%，報10.96元，不計手續費，每手賺265元。輝立暗盤則收報10.92元，升10.3%。



民辦商科高等教育服務商中匯集團（382）昨日截止認購，市場人士透露，該股國際配售已足額，公開發售部份錄得超購2.42倍，昨日更有一張認購3000萬股的頂頭槌飛。