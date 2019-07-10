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﻿待鮑威爾發言 美股觀望

2019-07-10 列印
  市場觀望聯儲局主席鮑威爾到國會眾議院作證，入市審慎，美股杜指早段下跌88點報26717點；納指升27點報8125點。

  一直盛傳總統特朗普有意把鮑威爾撤換或降職。不過，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，特朗普無意撤換主席，鮑威爾的職位最少在目前是安全的。庫德洛強調，聯儲局在考慮利率時要重點考慮目前通脹水平低，而不是經濟強勁，現時應該減息，而去年12月加息是錯誤的。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26783點，跌22點；納斯達克指數收報8141點，升43點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見65.30港元，較香港收市價升0.40港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見350.69港元，較香港收市價跌0.11港元。
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