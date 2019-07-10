中通號科創板上市 料將集資105億元

中國通號股票於上交所正式發行，預計募集資金淨額為103.54億元。據中國通號確認，本次共有四川成渝高速公路股份有限公司、中國鐵路投資有限公司等共28家戰略投資者參與戰略配售中。本次初始配售數量為5.4億股，約為初始發行數量的30%。中國國際金融為本次發行的保薦機構。四川成渝公告表示，公司參與此次中國通號戰略配售將有利於公司拓展相關業務。
內地科創板敲定於本月22日開市交易，包括中國通號等首批25間公司將上市，內地嚴控科創板公司質素。此前，上海證券交易所同意北京木瓜移動科技撤回在科創板發行上市申請，依法終止上市審核。木瓜移動成為在科創板首次公開發行上市審核中撤單的首間企業。上交所公告表示，對此行為表示尊重，因撤回上市申請乃申報企業的自主判斷及正常行為。
木瓜移動招股書將其定位為一家依靠自主研發技術的大數據處理分析公司。經上交所對木瓜移動兩輪審核問詢發現，其報告期內研發投入佔比分別為4.94%、1.20%及0.71%，且該公司目前擁有1項美國專利，無國內專利。上交所表示，該公司去年向facebook的採購額佔公司全年採購額之比例為近92%，相關收入亦主要依賴facebook管道實現。公司採購佔facebook亞洲收入同廣告總收入比重較低，相關合同條款對公司業務可持續性存在不利影響，但公司未在申報稿招股說明書明顯位置對此進行說明。上交所稱，如果公司在終止審核前資訊披露同中介機構執業已存在違規問題，將對該公司按有關規定處理。