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聯想：貿戰對業務影響不大

2019-07-10 列印
　　聯想集團（992）董事長兼首席執行官楊元慶於股東周年大會上表示，集團業務在全球均衡佈局，中美貿易戰對業務影響不大，但希望中美可盡快達成協議，讓企業有好的營商環境。

　　會上有小股東提問，指公司業績雖然亮麗，但增長迅速的移動業務主要位於北美洲和拉丁美洲，較易受到貿易摩擦此類事件的政治不穩定影響。對此，楊元慶表示，雖然移動業務主要在拉美和北美，但是聯想集團的其他業務分配在全球佈局得較為均衡，公司也會着力發展亞太及歐洲業務，以保持業務均衡盈利。

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