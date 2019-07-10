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惠譽料內銀淨息差收窄

2019-07-10 列印
　　惠譽評級高級董事兼大中華區銀行評級主管胡月明表示，內地銀行資金成本上升，同時又需要為中小企信貸提供利率優待，其銀行淨息差水平將面臨壓力，預料今年淨息差會有所收窄。包商銀行早前遭人民銀行接管，胡月明指，事件發生後，一些小型銀行或者非銀行的融資成本有所增加。她預期未來小型銀行融資成本相對大型銀行上升得更快，將面臨更大壓力。

　　中國目前有將近4000家小型城市與農村銀行，近十年來成長迅速，截至今年5月底，城市商業銀行與農村銀行各佔系統性銀行資產的13%。胡月明表示，這些銀行的資金和流動性狀況較弱，且較易受影子金融活動影響。她又指，包商銀行事件反映內地小型銀行普遍存在的營運缺陷及管治問題。

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