安踏反駁控制分銷指控 復牌股價曾挫6.3%後回升

沽空機構渾水（Muddy Waters）連出兩份報告狙擊安踏體育（2020），昨日再出報告，指安踏上市後以低價出售子公司，並暗中控制。安踏則兩度否認渾水的連環狙擊，其中反駁有關秘密控制分銷的指控，重申雙方互不從屬，而由於與分銷商工作緊密，會讓對方自稱分公司，惟並無法律關係。該股昨日復牌，開市急插最多6.3%後反覆回升，收市報51.35元，微升0.2%，股價仍較上周五跌7.1%。



安踏昨晨發聲明，反駁秘密控制分銷商的指控，指報告提及的25家分銷商均為獨立第三方，其團隊、人力及財務資源，跟安踏並無相互控制的關係。安踏又表示，會對分銷商採取統一批發折扣政策，當中沒有任何管理費攤分，同時指出，由於大部份分銷商是區內獨家經營，因此安踏會提出更多指引及定期溝通，但分銷商仍有最終商業決定及自負盈虧。



至於與分銷商的關係，安踏指出，得悉分銷商接受安踏的價值觀及企業文化，並視自己為安踏一份子，部份分銷商亦為了推廣便利自稱是其「子公司」，但這稱呼並無法律關係。該公司又指出，為了支持分銷商，故允許對方使用品牌名稱、標誌、電郵域名、地址等，亦指出由於雙方工作緊密，個別員工會「過檔」，在行業中不罕見。



正當安踏駁斥首份沽空報告之時，渾水昨日以「犯罪意圖」（Mens Rea）為題，發表第二份報告，並提出更多指控，報告指安踏於2007年上市後，已開始分割子公司，欺騙外部投資者，手法與秘密控制分銷商如出一轍。



安踏稱報告不準確及誤導



報告指出，安踏旗下負責分銷Adidas、Reebok和Kappa品牌的上海鋒線，即使業務表現較預期理想，卻於2018年以1.87億元（人民幣，下同）出售予代理買家江蘇和盛投資擔保發展，但當中有1.81億元為上海鋒線應收帳。渾水指，由於安踏當時聲稱已投資該子公司8120萬港元，故相信交易存在明顯折讓。



