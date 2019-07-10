  • 2019年7月10日 星期三
  • 28º
  • 82%
熱門： DSE逃犯條例狀元毒狗連儂牆

日報新聞 > 財經

博華太平洋股東沽9.79%股

2019-07-10 列印
　　博華太平洋（1076）昨日公佈，其控股股東Inventive Star向冠聯資本其出售140億股博華太平洋股份，佔公司已發行股本約9.79%。交易完成後，Inventive Star承諾把所得資金將全數借予集團，以拓展塞班島開發建設。Inventive Star出售股份前，此有907.55億博華太平洋股份，佔該公司已發行股本約63.47%。出售完成後，Inventive Star將持有該公司767.55億股份，佔已發行股本約53.68%。

　　博華太平洋主要從事博彩及度假村業務，包括發展北馬里亞納群島聯邦塞班島綜合度假村。塞班為美國屬地，於年前開放興建賭場，而該公司較早前取得塞班島40年期獨家娛樂場牌照。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd