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憧憬全球央行放鴿 利好內地股市

2019-07-10 列印
　　宏利資產管理大中華區股票執行總監兼高級組合經理謝企剛昨日表示，現時大中華的預測市盈率為12.7，比歐美兩市為低，憧憬環球央行鴿派取向，會利好中國股市走向。

　　他指出，下半年宜留意中國內地的消費升級發展，醫療保健板塊可受強大購買力所支持，同時相信污水處理及轉廢為能的領域可受政策支持。

　　高端化產品的吸引性在內地愈見重要，他認為酒業股的新產品即使價格高企，但仍可以吸引消費者嘗試。汽車股方面，近期處於劣勢，謝企剛認同內地汽車銷售表現欠佳，但豪華車市場仍然亮眼，而新能源汽車的補貼會削減，但相信中長線的優勢仍在。

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