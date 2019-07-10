憧憬全球央行放鴿 利好內地股市

他指出，下半年宜留意中國內地的消費升級發展，醫療保健板塊可受強大購買力所支持，同時相信污水處理及轉廢為能的領域可受政策支持。
高端化產品的吸引性在內地愈見重要，他認為酒業股的新產品即使價格高企，但仍可以吸引消費者嘗試。汽車股方面，近期處於劣勢，謝企剛認同內地汽車銷售表現欠佳，但豪華車市場仍然亮眼，而新能源汽車的補貼會削減，但相信中長線的優勢仍在。
政府修訂《逃犯條例》引起風波，觸發連串大型遊行示威。特首林鄭月娥昨天主動回應民陣等組織提出的五項訴求。她承認修例工作完全失敗，並形容相關草案「壽終正寢」，但拒絕採用「撤回」字眼。另外，她澄清沒有把遊行...
2019-07-10
美國批准對台出售總值約二十二億美元的武器和軍備，包括一百零八輛M1A2T艾布蘭（Abrams）坦克、二百五十支便攜式刺針防空導彈（Stinger Missiles），以及相關系統設備，並且由國防部正式通知國會。蔡英文則指，對美國政府持續以具體行動履行承諾，協助台灣強化防衞力量表示感謝。在北京，外交部表示，中方強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉，敦促美方立即撤銷對台軍售計劃，並停止美台軍事聯繫。 台灣方面回應稱由衷感謝美國協助強化防衞力量，又提及美國對台售武，不會對兩岸關係造成影響，反而強化台灣的防衞實力，嚇阻可能的軍事進犯，才能維繫兩岸和平穩定。台灣的防務部門又表示，今...
2019-07-10
英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）批評美國總統特朗普及其政府「笨拙無能」的外交電文外洩、在英、美之間引發的風波進一步發酵。特朗普周一繼續發炮，聲稱白宮「不再與英國大使打交道」。他又把矛頭指向英國看守首相文翠珊，指她把脫歐問題處理得一團糟，而英國即將有一位新首相上台，是一個「好消息」。 特朗普在 Twitter 發佈訊息寫道：「我一直用非常批判的態度去批評英國和首相文翠珊處理脫歐問題的表現。她和她的代表搞到一團糟。我告訴她應該怎樣做，但她卻決定走另一條路。我不認識大使（達羅克），但他在美國不受歡迎，也無人會想到他。」 他續說：「我們不再與他（達羅克）打交道。好消息是...
2019-07-10
The Austin為區內新晉豪宅，樓齡僅4年，同為柯士甸站上蓋屋苑，位處尖沙嘴及佐敦交界，盡享交通與生活便利優勢。是次走訪單位為3座低層C室，實用面積1002方呎，全屋裝潢新簇時尚，配色凸顯層次感，...
2019-07-10
今年最大型新股百威亞太（1876）今天將截止孖展認購，明天中午截止公開認購。在經歷了首日熱捧後，受累於恒指連跌兩日，百威亞太昨日孖展額僅較前一日增加13.43億元，暫錄得超購逾1.78倍。證券行仍期待...
2019-07-10
塞內加爾進攻靈魂沙迪奧文尼於今屆非洲國家盃累積三球並列神射手榜首，同時該隊還有效力拿玻里的中堅高列巴尼統領防線，在這對攻守核心帶領下達喀爾雄獅今晚八強勢於埃及開羅中立場大勝晉級過程欠說服力的貝寧，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周四凌晨0:00直播） 上仗十六強鬥烏干達，塞內加爾憑沙迪奧文尼一箭定江山小勝1:0晉級。此子於今屆賽事已累積入三球，與另外三名球員並列射手榜榜首，但這名廿七歲翼鋒仍未滿足：「最重要是球隊取勝，為此我會盡力取得更多入球，以及助攻予隊友士哥。」 決心歷史性奪冠 塞內加爾從未問鼎非...
2019-07-10
最近亞洲協會香港中心舉辦《尋林覓趣》夏日藝術文化計劃，通過藝術展覽、音樂系列、社區工作坊和生態導賞團等節目，探索本地生態和香港林木及生物的多樣性，向公眾推廣環境保育的重要性。 《尋林覓趣》的焦...
2019-07-10
全港最受歡迎、發行量最高、讀者人數最多的《頭條日報》，一直備受讀者及廣告客戶推崇，強勢No.1！本月《頭條日報》昂然邁向15周年，喜獲全城眾多歌影視巨星送上生日祝福，齊賀《頭條》年年No.1！ 《頭條...
2019-07-10
莘莘學子今天將收到中學文憑試的成績表，若果未達到入讀八間資助大學的要求，不用氣餒，因為現今升學途徑多元化，文憑試絕非一試定生死。同學認清自己的能力，調整志向，即使入不到資助大學，也可以向職訓機構和自資大專院校進發，選讀專門的技能課程，只要立定決心，持續升學，一樣可以取得專業資歷。 近年文憑試放榜日出現一個現象，一邊廂考取達報讀八所資助大學成績的同學，人人忙於按成績調整選科，務求成功升讀心水科目；另一邊廂，大批同學到職業訓練局和其他自資專上學院查詢各類專業技能課程，反映有學位才可出頭的想法，已經十分過時，不少同學和家長已改變心態，理解到綜合大學並非唯一的求學出路。 同學和家長...
2019-07-10
第七場三班一二○○米。此場形勢本來不算太單純，原因單是出自765場次，便有「育馬妙星」、「最驫」及「索先生」三駒是在短兵相接下過終點。不過在各項選馬因素當中，筆者始終最相信級數，而上述賽事最後竟由實力照計已見盡的「最驫」後追取勝，賽事水準應不會高，故除了早段跟前相信是稍蝕了形勢的「育馬妙星」仍算可取之外，另外兩駒不妨秤低一點，即選馬範圍便可縮窄。 在剩下的馬匹當中，最終選了「電訊驫馬」作重心，主要理由同樣是賽事水準。 賽績上，此匹自購馬今季插三班後跑過五仗，最佳名次止於第三，表面上成績不算亮麗。不過細心一點看，「電訊驫馬」在513場次谷草此程負不足一身位取得的殿軍，屬焦點賽...
2019-07-10