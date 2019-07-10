﻿中環IFC外望——滙豐推首張12種貨幣扣帳卡

滙控（005）旗下滙豐香港公佈，將於今年9月為尚玉客戶推出全港首張包羅12種貨幣的萬事達卡扣帳卡，讓客戶能夠享受無憂旅遊體驗、在網上和海外購物，以12種不同的貨幣消費，毋須擔心匯率波動或兌換手續費的問題。



滙豐尚玉萬事達卡扣帳卡是全港首張連接12種貨幣的扣帳卡，包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐羅、英鎊、港元、日圓、紐西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元。



客戶可憑卡在接受萬事達卡的本地及海外商戶消費、網上購物及付款，使用上述任何一種貨幣進行交易結算而不涉及任何額外費用。客戶還可透過滙豐或萬事達卡在世界各地的自動櫃員機網絡免費提取現金。



尚玉客戶會於9月起陸續免費獲發這張扣帳卡，持卡人在出行前可隨時透過戶口按自己的需要購入外幣，更有效控制外遊的開支。



新地350萬催谷新世紀廣場



新地（016）旗下的位於港鐵旺角東站上蓋的新世紀廣場（MOKO）將於暑假斥資350萬元作推廣，新鴻基地產代理租務部助理總經理（租務）李德興昨表示，預期生意額下半年會有低單位數的升幅，並預計今年暑假人流會增加8%，對市場保持審慎樂觀的態度。



李德興續說，雖然今年本港零售市道較差，但商場的銷售表現仍優於大市，現時平日人流有13萬人次，而假日人流則有15萬人次，由於商場鄰近寫字樓及酒店，故令人流保持在穩定的水平，而現時的本地客與遊客則分別佔八成及兩成，而上半年的銷售表現優於大市，有單位數升幅。



租金方面，李德興透露，商場整體租金有約10%的加幅，出租率現時達96%，並期望年底能達至99%，平均呎租則介乎80至650元，而現時食肆及零售商店的佔比，分別為三成及七成。下半年部署方面，李德興指出，將會重整商場四大租務，包括新食肆加盟、美妝品牌進駐、打造全新旺角概念專區，及運用數碼科技優化顧客體驗。



高瞻