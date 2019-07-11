﻿經濟前景欠穩構成壓力 鮑威爾暗示可減息 美股升76點

美國聯儲局主席鮑威爾昨晚出席國會聽證會，認為不確定性持續影響美國經濟前景，暗示對減息持開放態度。受到鮑威爾鴿派言論支持，美股開市做好，杜指早段上升148點報26931點，納指亦升67點報8209點，標普指數更首度突破3000點見3002點。歐洲股市窄幅上落。期指夜市中段升247點報28449點，高水244點。



鮑威爾因為加息問題不斷遭總統特朗普攻擊，及聲言有權裁撤他或把他降職，市場早已預期鮑威爾在強大壓力下會釋出鴿派言論。他昨晚在國會發言指出，聯儲局預期美國通脹將回升至央行2%的目標，而且經濟增長將保持穩定，就業市場強勁，可是，近期經濟增長已明顯放緩，商業投資增長亦如是，反映市場對貿易緊張局勢和全球增長放緩憂慮，疲弱的通脹有可能較聯儲局目前預期更持久，表明當局會關注有關情況。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期本月31日減息機會重新增至百分之百，而預料減息半厘機率亦達9.5%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26860點，升76點；納斯達克指數報8202點，升60點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.16港元，較香港收市價升0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見355.97港元，較香港收市價跌0.83港元。



鮑威爾在向眾議院作證的演講稿中稱，基本形勢仍是經濟穩健增長，勞動力市場強勁，但近幾個月來不穩定性上升。鮑威爾又提到，不少官員在6月聯儲局政策會議上認為，貨幣政策放鬆的理由增強。



港股結束五連挫



此外，事隔兩個月，中美貿談代表再通電話，商討化解經貿糾紛，並討論會面安排，帶動恒指連跌五日後反彈。可是，市場同時觀望聯儲局主席鮑威爾於國會作證言論，為日後減息走向解畫，限制港股升幅，恒指早段曾升195點見過28311後回順，且於28200水平徘徊，全日波幅166點，收報28204，升88點，收復20天線（28185）及50天線（28131）；國指則收報10701，上揚51點。資金入市態度審慎，成交金額643億元。



內地A股跑輸港股，走勢偏軟。上證指數連續第三日走弱，收報2915，跌0.44%；深成指數收報9166，降0.35%；大市交投淡靜，兩市成交3316億元人民幣。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示環球關注聯儲局減息幅度和步伐，市場普遍預期減息幅度由半厘下降至四分一厘，在大市醞釀減息憧憬下，他預料恒指將可繼續反彈，上望至28600水平附近，挨近本月8日下跌裂口的底部。



