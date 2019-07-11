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﻿百威孖展旺 借出168億

2019-07-11 列印
  「巨無霸」新股百威亞太（1876）昨日孖展認購截止，剛巧是新一批銀債首日認購，但未有被沖淡認購，更有證券行客戶臨尾入飛，綜合8家證券行的統計，合共為該股借出168億元，以其公開發售最多集資38.22億元計，相當於超額認購逾3.39倍。另外，昨日首掛的萬寶盛華（2180）收市「潛水」。

　　百威亞太於最後一天孖展額大增，主要源於輝立證券。該行周二錄得40億元孖展額，昨日再增逾一倍，達到86億元。輝立證券企業融資經理陳英傑表示，由於該股集資額龐大，因此許多客戶決定會「睇定啲」，若市場未有重大利淡消息，才會於最後一天落飛。他預計該股公開發售部份最終可錄得超額認購10至15倍，首日表現或升5%至10%。
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