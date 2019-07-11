百威亞太於最後一天孖展額大增，主要源於輝立證券。該行周二錄得40億元孖展額，昨日再增逾一倍，達到86億元。輝立證券企業融資經理陳英傑表示，由於該股集資額龐大，因此許多客戶決定會「睇定啲」，若市場未有重大利淡消息，才會於最後一天落飛。他預計該股公開發售部份最終可錄得超額認購10至15倍，首日表現或升5%至10%。
百威孖展旺 借出168億
百威亞太於最後一天孖展額大增，主要源於輝立證券。該行周二錄得40億元孖展額，昨日再增逾一倍，達到86億元。輝立證券企業融資經理陳英傑表示，由於該股集資額龐大，因此許多客戶決定會「睇定啲」，若市場未有重大利淡消息，才會於最後一天落飛。他預計該股公開發售部份最終可錄得超額認購10至15倍，首日表現或升5%至10%。
18至20分爭讀職專及自資學位 飛機工程中藥劑護理搶手
中學文憑試昨天放榜，由於應屆考生人數減少，考獲入讀八間資助大學門檻要求的同學，比去年較易取得學士學位。成績「邊緣」的考生亦較容易選讀職業訓練局和自資大專院校的職專課程。不少同學昨天到職訓局選科，中藥藥...
2019-07-11
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美將免110種華貨關稅 中美代表恢復貿談
中美經貿高級別磋商代表通話，是上月底兩國元首同意恢復貿易磋商以來首次。央視報道，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通電話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。此外，美國政府周二（九日）表示，免除從醫療設備到關鍵電容器等一百一十種中國產品的高額關稅，包括放射治療設備，以及用來治療肝臟腫瘤的醫療設備，為期一年。 美國官員未有透露通話內容，雙方官員商討化解經貿糾紛，並會於適當時間持續對話。白宮經濟顧問庫德洛早前表示，對話期間，中國持續向美國購買農產品極之重要。美國自二○一八年七月六日對價值三百四十億美元的中國輸美商品加徵百分之二十五的關稅，周二公佈的清單可追溯到...
2019-07-11
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美UBER染指 直升機服務
美國Uber把叫車服務擴展到直升機，在紐約正式推出直升機服務，從曼克頓飛往甘迺廸國際機場，只需八分鐘。單程收費二百至二百五十美元（約一千五百六十至一千九百五十港元）。 這款Uber Copter的黑色直升機周二起在紐約市營運，目前只有一條路線，從曼克頓下城區去甘迺廸機場。如果搭車，從曼克頓下城區到甘迺廸機場大約花一小時，但遇上繁時間塞車，或許就得花上兩個小時以上；若乘搭地鐵也得要五十至七十五分鐘。而Uber Copter的承諾則是，從車輛轉乘直升機飛行時間，不到三十分鐘就能抵達。
2019-07-11
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屋苑錄換樓客承接
據星島地產網報道，樓市交投平穩，屋苑頻錄換樓客承接，小西灣藍灣半島特色戶，面積717呎，以1398萬成交。另外，奧運站帝柏海灣中低層，面積476方呎，以1100萬交吉易手。 藍灣半島呎價1.94萬 美...
2019-07-11
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經濟前景欠穩構成壓力 鮑威爾暗示可減息 美股升76點
美國聯儲局主席鮑威爾昨晚出席國會聽證會，認為不確定性持續影響美國經濟前景，暗示對減息持開放態度。受到鮑威爾鴿派言論支持，美股開市做好，杜指早段上升148點報26931點，納指亦升67點報8209點，標...
2019-07-11
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沙漠狐殺「象」
阿爾及利亞今屆非洲國家盃打出王者本色，由分組賽至今八強攻守表現皆無懈可擊，有望繼九○年後，再次挑戰錦標。該隊進攻百花齊放，今晚半準決賽可望在埃及蘇伊士中立場淘汰科特迪瓦，直取沙漠之狐客勝。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周五凌晨0:00直播） 九○非洲盃冠軍阿爾及利亞今屆分組賽三戰全勝首名出線，期間攻入六球兼且一球不失，上場十六強又3:0大勝畿內亞，不論進攻及防守都甚具冠軍相。 阿當奧拿斯當頭起 除了施利文尼、馬列斯等星將可以肩負起士哥重任外，阿爾及利亞中場阿當奧拿斯近況也不俗，近兩場賽事獨取三入球一助攻，獲主帥比馬迪大讚︰「他只...
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即日上市 第二代CLA靚仔小生
平治上周五（7月5日）在柴灣品牌中心舉行全新第二代CLA登場派對，新車繼續以流線有型為號召，當晚「靚仔CEO」Mercedes-Benz HK主席及行政總裁Frederik Gollob不忘與新車和一...
2019-07-11
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老公溫馨抱啜一歲B仔 Fit爆孕媽Kary 「一家四口」幸福出巡
33歲嘅幸福人妻吳雨霏(Kary)，去年6月誕下小王子Asher後，今年4月極速再報喜，宣佈佗豬baby，目前湊一歲囝囝之餘亦專心安胎。日前中午，佗B逾6個月嘅Kary趁外遊前偕老公洪立熙(Brian...
2019-07-11
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社論——非醫科不讀 視野太窄了
昨天中學文憑試放榜，有十二位同學考取優異成續，被冠上狀元的美譽，其中十人表示會選擇攻讀醫科。狀元從醫，司空見慣，亦由來以久。只是在今天全球興起創新科技大潮，香港的尖子生依然專一學醫，並沒有跟上創科大趨勢，未有投身多元化的新經濟職場，視野未免不夠遠大。 中大港大兩間醫學院水準高，國際地位崇高，歷年培訓不少名醫，加上在香港行醫，收入豐厚，是一個受社會尊重的專業，是故醫科成為尖子同學必爭之地，歷年都吸納最精英的一群中學生。至於其他專業，例如工程科，近年就出現報讀工程學生下降情況，不少傳統學系皆要想方設法搶學生。 現在各國年輕一輩正向創科領域奮進，他們兵分兩路，一是投入創新技術的科...
2019-07-11
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順理成章——大摩有望後來居上
剛周日蔡約翰有三駒力拼而屈居第二名，反而大摩憑「馬到成功」多添一場頭馬，未計昨夜谷戰賽果，蔡約翰目前只領先大摩一場頭馬。而由於大摩的頭馬中有一場是平頭冠軍，所以要超逾蔡約翰贏得今季冠軍練馬師寶座，大摩必須頭馬多於對方才可，亦可肯定兩人要鬥到周日煞科。 周日賽事的報名表上，蔡約翰有八駒列正選分佈於五場，大摩則在九場賽事中有馬列正選，形勢上以後者佔優。蔡廄馬中，「邊個邊個」、「首飾大聖」及「多多」均是激鬥後匆匆再臨，而「友瑩囍」也嫌近期拼搏太多，其餘只有「志同道合」及「志趣相投」較可取而已。 至於大摩所出九駒，「信心保證」及「大四喜」俱是休足而臨，而「美麗甜心」這匹自購馬季內只...
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