碧桂園服務併購同業 涉資四億望壯大業務

碧桂園服務（6098）昨日公佈，收購合富輝煌（733）旗下內地物業管理公司，港聯不動產服務（中國）的全部權益，總代價為3.75億元（人民幣，下同），即約4.25億港元。該集團預期收購事項，將進一步擴大集團業務的規模及範圍，並提高其於市場的影響力及競爭力。



碧桂園服務表示全資附屬公司集裕斥3.16億元，向合富輝煌的全資附屬公司Hopefluent，收購Sino Estate Holdings的100%股權，即間接擁有港聯不動產服務（中國）85.5%股權。



旗下集裕全購Sino Estate Holdings



此外，全資附屬碧桂園智慧物業服務亦向廣州盈峰、上海亦留及廣州高頤，購買港聯不動產服務（中國）的5.5%股權，總代價為2035萬元（相當於約2305.65萬港元）。另外，該集團再斥3870萬元（相當於約4384.71萬港元），向廣州盈隆購入港聯不動產服務（中國）的9%股權，令該集團可全資擁有港聯不動產服務（中國）。



港聯不動產服務（中國）主要在中國從事物業管理業務，旗下五家附屬公司，主要位於天津、上海、武漢、廣州及四川。而該公司去年度盈利為3282萬元，按年減少逾10%。



另一方面，合富輝煌表示出售事項完成後的產生收益約2.05億港元，而出售事項之現金，其中約2億元用作發展金融服務業務；約9000萬港元供日後派發股息；及約6000萬港元用作營運資金。合富輝煌續指出售代價將由買方現金支付，當中包括固定總金額2.51億港元，以及根據「調整機制」予以調整的金額高達1.08億港元。



碧桂園服務昨日收報18.74元，升4.23%；合富輝煌昨日收報2.4元，升0.42%。



