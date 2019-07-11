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中資電子錢包擴戰線 可交電費自動轉帳

2019-07-11 列印
　　本港兩大中資電子錢包——AlipayHK和WeChat Pay HK將流動支付服務進一步拓展至公共事業服務機構，即日起用戶可通過兩大電子錢包繳交電費。而AlipayHK則推出全新自動付款功能，與銀行爭自動轉帳服務。中電（002）旗下中華電力公佈，為所有住宅及商業客戶新增流動支付平台，逾260多萬客戶即日起可透過Alipay、WeChat Pay HK和轉數快繳付電費。

  AlipayHK昨日亦宣佈，推出全新自動付款功能，中華電力、港燈（2638）及和電香港（215）旗下3香港率先支援該服務，AlipayHK點擊「繳費服務」選擇相應機構，連結帳單選擇啟用自動付款服務，可以自動付款。

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