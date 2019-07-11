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首季營業額跌約一成 德昌發中期盈警

2019-07-11 列印
　　德昌電機（179），昨日公佈截至今年六月底止首季度數據比預期差，同時一併發盈警。德昌電機截至6月底止季度營業額為7.67億美元，按年下跌12%，撇除慮匯率變動，按年跌9%，至7.94億美元。

  該公司解釋，營業額下跌主要受到歐羅及人民幣兌美元轉弱影響，拖累營業額減少2700萬美元。於期內該公司汽車產品組別營業額按年跌10%，約7100萬美元。其中亞洲地區下降幅度最大，約為15%；歐洲次之，按年跌8%；美洲地區得5%之升幅。

　　德昌稱，當前全球汽車行業的輕型汽車產量正大幅下跌， 而中國地區跌幅最大，且亞洲及歐洲地區，市場棄用柴油汽車。對於該等產品汽車之相關產品業務，該公司均擁有高於平均的市場份額。

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