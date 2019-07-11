銀債首日認購見增長 銀行券商推優惠搶客

新一批銀色債券昨日起接受認購，銀行和券商紛推優惠吸客，滙豐、東亞（023）、大新銀行（2356）均表示首日認購額及認購人數較去年有所增加。耀才證券亦豁免認購銀債8項費用。



今批銀債認購期至下周四（18日）下午二時，息率與本地通脹掛鈎，並設3厘最低保證息率，入場費為1萬元。耀才證券行政總裁許繹彬表示，銀髮族一般傾向穩定收益，惟近月來股市受貿易戰影響非常波動，不易捕捉走勢，加上市場憧憬各大央行減息，在宏觀息率下降趨勢下，銀債定息利率達3厘，有助提升是次吸引力，相信可吸引一眾「好息份子」申請。



銀債發行額為30億元，年期為三年，每半年派息一次。年滿65歲的香港居民，可於全港20間配售銀行及19間指定證券經紀認購，政府將於本月25日公佈發行額及認購結果，並於29日正式發行。政府銀債雖不設二手市場，但可提早贖回，一旦投資者需要在債券到期前套現，政府會以原價及相應的累計利息贖回債券。



至於首日發售反應，滙豐、東亞、大新銀行均稱是次銀債開售的首日比去年同期申請數量及金額都有所增加，或因投資者可透過電話理財和網上理財遞交銀債申請，便利申請程序，提高購買意欲。上一批銀債超購1.07倍，認購人數逾45800人，最多獲分配8手。



耀才致富推「免費全餐」



是次銀債由滙豐及中銀香港（2388）作為聯席安排行，兩間銀行均豁免一系列費用，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費及到期贖回債券費；而工銀亞洲、花旗銀行、大新銀行均豁免一系列相關費用，其中工銀亞洲提供「退款優惠」，將在認購期完結後，就有關退款提供港元定期存款優惠。



證劵行方面亦不遑多讓，耀才為是次銀債推出「8項全免」優惠，包括：免手續費、免託管費、免代收利息費、免經紀費、免提早贖回費、免到期贖回費、免存入費，以及免轉出費等。同時，致富亦「7項全免」，只較耀才少了免經紀費一項。



