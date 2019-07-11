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小米52億北京置業

2019-07-11 列印
　　小米（1810）董事長雷軍昨日在個人微博上表示：「奮鬥九年多，終於買房了！」他又稱，小米科技園一共有8棟樓，共34萬平方米，造價達52億元人民幣，坐落於北京海淀區上地。

　　據內媒報道，小米日前在新園區舉辦了一個開園儀式，雷軍表示，這是小米第一次擁有自己的家，而且這個家還超級震撼。他指出，為小米「買房」只是一個開端，未來兩三年內，小米還將落成一個超過130萬平方米的辦公場所，他稱這將使小米的辦公條件得到空前改善。

　　雷軍又冀望小米踏上新征程，他表示，小米在成長的過程中遇到了各種困難和挫折，但沒有困難和挫折無法打造一家偉大企業。希望搬到新園區，小米10周年就是偉大事業的再起步。

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