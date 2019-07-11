虛銀料取得三成市佔率

高盛預計今年面世的虛擬銀行或可爭取三成市佔率，已獲發牌的本港獨角獸Welab創始人及行政總裁龍沛智出席論壇時，稱客戶或先開戶嘗試服務，再決定是否以虛銀作為主要長期往來銀行。此前，滙豐等多家銀行取消多種戶口的最低結餘收費，市場分析此舉是為應對即將營運的虛擬銀行，但龍沛智表示虛擬銀行優勢不止一個，其在整體客戶體驗及科技運用上均有優勢。



龍沛智出席論壇時，稱虛擬銀行能否達到高盛預測，關鍵在於兩大主要客戶群：一是有意嘗試新服務的傳統銀行用戶，若體驗良好，或將更多交易轉至虛擬銀行；二是首次開啟個人銀行帳戶的年輕人。



龍沛智又指傳統銀行之所以對低結餘的用戶收費，是因香港地租昂貴，銀行需要專注於財富管理產品及高淨值客戶群；而虛擬銀行的服務和產品均在網上進行，成本有所降低，因此不設最低結餘收費。



