﻿中環IFC外望——空巴交付量八年首超波音

波音上半年飛機交付量大跌37%，主要與空難導致737 MAX客機停飛有關。其最大對手歐洲空中巴士飛機交付量，則在八年來首次超越波音。



波音737 MAX客機於去年10月和今年3月涉及空難，造成346人死亡。有關系列客機全面停飛至今已四個月，定單交付亦暫停。



波音上半年業績大受影響，僅交付239架飛機，較去年同期大跌37%，淨定單負119架，反映取消定單數量比下訂的多。本來最暢銷的737 MAX客機，已連續三個月沒有新定單。



波音主要對手，歐洲的空中巴士上半年則交付389架飛機，較去年同期上升28%，為八年來首次超越波音。其中與737 MAX在窄體飛機市場直接對壘的A320 NEO系列客機表現突出，空中巴士已宣佈，會進一步加大有關系列產量。



滴滴推語音接單增安全



滴滴透露，海外重點產品規劃推出AI語音接單和本地化電子支付功能。滴滴出行副總裁、國際化產品技術部負責人卜崢在香港RISE創新大會上透露，滴滴日本和滴滴澳洲即將推出司機免接觸語音接單功能，這是全球首例自然語言識別技術在出行行業落地嘗試。



卜崢指出，滴滴國際化團隊同樣關注安全和體驗，語音接單能大大減少司機操作應用程式的安全風險，在海外市場試點也能為內地業務積累經驗。同時，內地的安全算法模型，也在拉美市場進行本地化適配，大大降低事故和事件發生率。



語音接單功能是滴滴AI Labs在語音助手研發過程中的階段成果。去年8月，滴滴公佈兩個人工智能應用的試點項目，分別為AR導航服務和駕駛員語音助手。



高瞻