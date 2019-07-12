﻿市場普遍相信減息將臨 杜指衝破二萬七再創新高

儘管昨晚美國公佈的失業及通脹數據都勝預期，但無阻市場繼續炒作減息，美股大市開市造好，杜指刷新紀錄新高，升破27000點，標普指數也逼近高位。初段杜指曾升147點報27007點，標指升9點報3002點；惟科技股指數納指則上升乏力，曾跌11點至8190點。



美國聯儲局主席鮑威爾周三在國會發表證辭時指出，美國經濟仍然受到低迷製造業活動、疲弱通脹及貿易戰的威脅，經濟前景不明朗增加，將準備採取適當行動支持美美國經濟，他周四出席國會另一場作證。



市場把鮑威爾的言論視為再次放鴿，暗示會減息，最快會在本月，支持杜指和納指上揚。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27088點，升227點；納斯達克指數報8196點，跌6點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.23港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見354.45港元，較香港收市價跌2.75港元。



鮑威爾：採行動撐美經濟



雖然聯儲局主席鮑威脅放鴿，暗示會減息，但最新數據顯示美國通貨膨脹有升溫跡象，6月消費物價指數(CPI)按月上漲0.1%，預期為持平；按年漲1.6%，符合預期。扣除食品和能源的核心消費物價指數按月升0.3%，高於市場預期的升0.2%，為去年一月以來最大升幅，按年則升2.1%，亦高於市場預期的2%。



此外，美國勞工部公布上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬人，至20.9萬人，少過經濟師預期的22.1萬人。



分析師表示，上述兩項數據都反映經濟未轉差，但市場認為鮑威脅在總統特朗普不斷施壓下，仍會減息。



恒指急升227點



鮑威爾釋出強烈減息信號，加強市場對本月減息憧憬，推動港股進一步向上。受外圍造好影響，恒指昨日高開143點，其後進一步彈上，最多曾升378點高見28582，惟在10天線（28555）阻力下，大市升勢稍為回順，收報28431，急升227點，兩日累漲315點。



至於歐洲股市好淡爭持，英國富時指數中段微跌五點報7525點，德國DAX指數升12點報12386點，法國CAC指數升14點報5582點。