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﻿新地將接連推盤　料樓市暢旺

2019-07-12 列印
　　新鴻基地產（016）執行董事兼副董事總經理雷霆昨日出席「新地公益垂直跑」啟動禮時表示，集團「接下來幾個月都有樓賣」，看好下半年樓市，新地東半山豪宅新盤CENTRAL PEAK最快將於下月開始推售，並以招標形式進行。

　　除此之外，雷霆還透露，集團第三季擬推出南昌站匯璽第三期，第四季亦有機會陸續推售荃灣工貿項目、濕地公園住宅項目及沙田豪宅項目。雷霆解釋，上半年樓市一手市場暢旺，成交宗數超過1.1萬伙，單以半年計已創歷年新高。

　　目前本港經濟穩定，中美貿易局勢已有所緩和，市場仍有較強剛性需求，近期行家推盤速度加快，他相信樓市會繼續保持暢旺，預計本港下半年成交量將與上半年相若。
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