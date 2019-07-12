永利澳門擬斥156億 路氹建「水晶蓮宮」

永利澳門（1128）控股股東永利度假村Wynn Resorts昨日在美國波士頓舉行分析師及投資者推介日，公佈了澳門擴建計劃，包括名為「水晶蓮宮」的新擴展計劃，初步估計新項目將投入20億美元（約156億港元），除建設有約650間客房的酒店大樓外，還包括在澳門建設一間劇院和博物館。分析認為，永利突然加碼投資，相信是要為澳門續賭牌鋪路。



該集團指出，新項目將於2021年開始施工，預計2024年開業，配置約650間客房的酒店大樓，集團並預計將獲得15至20%的投資回報，預計每年訪客量為700萬至1000萬；第二期（北面土地酒店大樓）工程時間及成本則待定，同樣會發展有650個酒店房間的酒店大樓。



翻新永利澳門萬利大樓酒店



此外，該集團表示，將翻新及升級永利澳門萬利大樓酒店，約400間酒店客房及套房，並重新定位西面娛樂場，將零售空間面積擴大約7000平方呎，預計於2019年第四季竣工，項目成本約1.25億美元。



有證券人士相信，集團希望透過在路氹興建新項目，為2020年澳門賭場續牌「鋪路」。中民證券（香港）研究部董事黃偉豪指出，在澳門新賭牌續期方面未有定案之前，永利的投資是向澳門政府表示有意於當地發展的，由於永利為美資背景的公司，對近期的中美貿易戰會較為憂慮，故會希望將續牌的風險降低。但另一方面，黃偉豪又指擴大市佔率也是其中一個因素，始終20億美元為大數目，而「水晶蓮宮」為綜合型的項目，只靠賭收對集團的波動性會較大，故發展其他業務能減少過分依賴賭方面的收入。



澳門業務方面，至2021年市場博彩毛收益的複合年均增長率達3.5%；中場業務推動市場博彩毛收益增長；貴賓業務穩定，博彩毛收益總份額約16%，為預期範圍15%17%之中間值。



