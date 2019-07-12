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數碼通料斥數十億力推5G

2019-07-12 列印
　　數碼通（315）總裁葉安娜表示，5G具備高速度、低時延、廣連結的特點，在應用場景上有更多可能性，她指公司將在5G發展上投資數十億元，亦會積極參加今年年底將舉行的3.5GHz頻譜拍賣，2年內完成全網絡覆蓋，首先在人流密集的地方開始，例如旺角、中環、金鐘等。

　　葉安娜指，5G投資額現時未能具體化，主要因為大部份的支出來自頻譜拍賣，而現時拍賣未完成；而資金除了用於頻譜拍賣，亦需要投資於升級基站、購買設備等不同方面。

　　數碼通早前已獲政府分配26至28GHz的頻譜，葉安娜指，若要達到室內外5G網絡流暢全覆蓋的效果，需要不同頻段的頻譜，而26至28GHz的頻譜僅能支持室外應用，仍需配合低頻段頻譜才能覆蓋室內應用，因此將積極參與年底舉行的3.5GHz頻譜拍賣。

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