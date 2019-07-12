數碼通料斥數十億力推5G

二十二個國家聯署，要求聯合國人權理事會對關注新疆維吾爾人被拘押的事件，並要求中國尊重新疆維吾爾族的人權。有份參與聯署的國家包括澳洲、加拿大、日本、英國、法國和德國等，全都是人權理事會的成員國。但不包括一年前退出人權理事會的美國。 英媒引述一名西方國家的外交官指出，這是首次集體對新疆議題的回應。聯合國專家及人權組織指中方在新疆將大約一百萬維吾爾人及其他少數民族及伊斯蘭教徒關押在扣留中心。他們對情況表示關注，促請中方遵守國際法規，尊重人權及宗教自由，並容許獨立的國際觀察員進入新疆。中方指有關設施是職業技能教育培訓中心，目的是消除極端主義。但路透社報道，聯署聲明不等如在人權理事會...

2019-07-12