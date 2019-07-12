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莎莎首季營業額減10.8%

2019-07-12 列印
　　莎莎國際（178） 昨日公佈，截至今年6月底止首季營運數據，整體零售及批發業務營業額18.86億元，按年下跌10.8%。該公司展望未來時指出，若社會氣氛仍未和緩，將繼續影響經濟，將採取應變措施，加強發展線上線下業務，讓該公司能持續穩健發展。

        該公司於期內，港澳市場，零售及批發業務營業額15.83億元，按年下跌12%，同店銷售亦下跌15.3%，跌幅主要受交易宗數下降8%所影響，其中本地客及內地客分別下跌1.6%及12.9%，而每宗交易平均金額則下跌5.2%，其中本地客及內地客分別下跌1.2%及3.8%。

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