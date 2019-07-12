百威近下限定價 安樂暗盤跌一成

「巨無霸」新股百威亞太（1876）昨午截止公開認購，市場消息透露，初步超購約9倍，但該股將以接近招股價下限定價。此外，今天將有四隻新股掛牌，包括招律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶打理的安樂工程（1977）在內，招股結果均顯示貨源歸邊，分析指情況罕見，當半新股被證監會點名時，股價變動將很大。



百威昨日結束認購程序，有報道指，以招股價範圍每股40至47元計，百威將以接近下限定價，即總集資額不少於650.6億元，仍是今天至今最大型新股，目前凍資約380億元。而接近承銷團消息指出，認購百威的投資者包括策略基金和北美退休基金。日前有證券商預料，百威超購可達10至15倍。



此外，今天四隻掛牌新股，招股結果顯示街貨甚少，其中大股東潘樂陶持有63.48%股權的安樂工程，前10大股東持股量共85.22%，若計及前25大更達91.09%股權。



安樂工程今次招股在公開發售獲超額認購6.59倍，散戶抽每手2000股穩中一手，國際配售也輕微超購，交銀國際為獨家保薦人。該股每股定價1.2元，集資淨額近3.36億元。安樂工程昨日耀才暗盤價一度升9.2%，惟收報1.08元，倒跌10%；輝立亦收報1.09元，較發售價低9.2%，每手帳面損手約220元。



上市後證監點名機會高



香港投資者學會主席譚紹興表示，由上市公司主動公佈股權集中情況不多，發生在未掛牌的主板新股亦算罕見。他指出，即使股份已經過回撥，分配後卻仍是貨源歸邊，反映包銷商在分配方式上不盡完善，亦難以相信對方預示不到此情況。他又稱，股權集中通常是證監會經過查訊，再公開相關股票名稱，其後該上市公司會在最快一個多月內，以各種方式散貨來消除投資者憂慮。他認為，由於這些新股上市後，有機會被證監會點名，又或會在市場上散貨，對投資者而言都是很大風險。至於另外三隻新股，包括華檢醫療（1931）、和泓服務（6093）及創業板上市的維亮控股（8612），招股結果均顯示貨源歸邊。



