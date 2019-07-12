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宋衛平辭任綠城中國主席

2019-07-12 列印
　　內房綠城中國（3900）昨日宣布一系列人事變更：宋衛平辭任主席之職，但仍擔任綠城規劃設計委員會名譽主席；原執行董事及行政總裁張亞東獲委任為新董事會主席。

        綠城宣布，宋衛平因要投入更多時間發展個人業務等原因，已辭任董事會聯席主席及執行董事，自7月11日起生效。辭任後，宋衛平仍會擔任綠城規劃設計委員會名譽主席，除此之外，不再於集團擔任任何職務或職位。另外，九龍倉置業（1997）董事局主席吳天海重回董事局出任非執行董事，而劉文生則退任董事會聯席主席，但仍將擔任執行董事及提名委員會、薪酬委員會委員；李青岸及李永前因工作調動，各自均已辭任執行董事。

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