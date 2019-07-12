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迅銷首三季多賺6.95%

2019-07-12 列印
　　快速時裝品牌UNIQLO（優衣庫）及GU（極優）母企迅銷集團（6288）昨日公布，截至今年5月底止首三財季業績，期內賺1586億日圓，按年增加6.95%，期內溢利、綜合收益及經營溢利均創歷史新高。期內綜合收益約1.82萬億日圓，按年上升7%；經營溢利2476億日圓，按年上升3.7%。

        旗下品牌方面，海外UNIQLO於中國、東南亞和大洋洲的事業分部前三季度收益、溢利均錄得增長，累計收益為8205億日圓，按年增長14.6%；經營溢利1248億日圓，按年增長11.1%。日本方面，UNIQLO的事業分部於期內收益為7010億日圓，按年微跌0.5%；經營溢利967億日圓，較去年同期跌19.5%。

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