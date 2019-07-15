投資者多持觀望態度 港股料小幅區間波動

美國聯儲局主席鮑威爾上周暗示7月減息的市場效應持續，美國股市連日創新高。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美股上周表現出色，但港股並無從中受惠，投資者仍持觀望態度，未來一周以區間內小幅波動為主。耀才證券研究部總監植耀輝則表示，美國企業進入業績期，亦會對本港股市有所影響。



杜指上周四歷史性突破27000點收市，上周五繼續發力，漲243點或0.90%，收報27332點；標指亦衝破3000關，收報3013點，升13點或0.46%；納指則升48點或0.59%，收報8244點。一周計，杜指、標指、納指分別累升1.52%、0.78% 和1.01%，反映市況暢旺。不過，本港股市上周五成交額為624.3億元，表現平平。股市先跌後回升，最高一度升達28600關口，全周低位見28080點，恒指全周累跌303點或1.1%，收報28471點。



港股美國預託證（ADR）方面，港股ADR比例指數上周五跌15點，報28455點，恒指夜期報28494點，高水22點。騰訊（700）ADR收報355.4元，較港收市高0.43元或0.11%；滙豐控股（005）ADR收報65.15元，較港收市低0.05元或0.08%。



溫傑表示，美股上周表現出色，但港股並無從中受惠，投資者仍持觀望態度，未來一周以區間內小幅波動為主。他又指，市場對美國7月底減息已有預期，未來對港股影響不會很大。反而內地A股近期走弱，或會對港股有所壓力。內地科創板亦將於本月22日有首批股份上市，掀起「抽新股」熱潮，或令二手市場資金更加緊張。



留意美企業績 美伊局勢影響



至於百威亞太上市計劃觸礁，由於其在本港公開發售及國際配售都輕微超購，反映市場仍有足夠需求，只是母公司對定價不滿意，因而取消上市，料不會對新股市場及整體投資氣氛帶來太大影響。



耀才證券研究部總監植耀輝則表示，下周中國將公佈第二季GDP等一系列經濟數據，美國企業進入財報季，或亦會對本港股市有所影響。



另外，投資者亦要留意地緣政治的動盪，除了美伊在波斯灣局勢緊，外國傳媒引述消息人士透露，美國針對土耳其接收一個俄羅斯導彈防禦系統組件一事，總統特朗普已確定一套制裁措施作懲罰，並計劃未來幾天內宣佈，料兩國亦有一爭新爭議，同樣不利投資氣氛。



